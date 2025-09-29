#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λευκός Οίκος: Πολύ κοντά η συμφωνία για τη Γάζα

«Προκειμένου να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία, πρέπει και οι δύο πλευρές να δώσουν από κάτι», δηλώνει η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, λίγο πριν από την κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:16

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας πλαισίου προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να διασφαλιστεί σταθερή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Η Λέβιτ, που έκανε τις δηλώσεις αυτές στην εκπομπή "Fox and Friends" του δικτύου Fox News, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει το ειρηνευτικό σχέδιο των 21 σημείων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο απόψε. Ο Τραμπ επίσης θα μιλήσει με αξιωματούχους στο Κατάρ που έχουν εργαστεί ως διαμεσολαβητές με τη Χαμάς, είπε.

«Προκειμένου να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, πρέπει και οι δύο πλευρές να δώσουν κάτι λίγο και μπορεί να φύγουν από το τραπέζι λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά εκεί έγκειται το πώς θα τερματίσουμε τη σύγκρουση», είπε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

