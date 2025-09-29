#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:10

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε σήμερα τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη του σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα δηλώνοντας "αισιόδοξος" για την πιθανότητα επίτευξή της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου στις 20.15 ώρα Ελλάδας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

