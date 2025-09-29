#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πλοίο υπό ολλανδική σημαία δέχτηκε επίθεση στην Υεμένη

Επλήγη από άγνωστο βλήμα, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν, και φέρεται να φλέγεται. Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:26

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey δήλωσε ότι ένα πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου με ολλανδική σημαία φέρεται να δέχθηκε επίθεση 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της πόλης-λιμάνι Άντεν στην Υεμένη.

Η βρετανική υπηρεσία επιχειρήσεων θαλάσσιου εμπορίου UKMTO δήλωσε επίσης ότι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι ένα πλοίο, 128 μίλια ανοιχτά του Άντεν, επλήγη από άγνωστο βλήμα και φέρεται να φλέγεται.

Δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν ενώ το πλοίο εκκενώνεται με τη βοήθεια παραπλεόντων σκαφών, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Η UKMTO και η Ambrey δήλωσαν ότι έλαβαν αναφορές για καπνό στην περιοχή γύρω από το πλοίο, με την UKMTO να λέει ότι ο καπετάνιος του πλοίου φέρεται να είδε παφλασμό σε απόσταση.

Την ώρα της επίθεσης, το πλοίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (automatic identification system, AIS), πρόσθεσε η Ambrey.

Το πλοίο είχε τεθεί στο στόχαστρο Στις 23 Σεπτεμβρίου εν πλω προς το Τζιμπουτί, σύμφωνα με την Ambrey.

Η UKMTO δήλωσε στις 23 Σεπτεμβρίου πως ένα πλοίο ανέφερε παφλασμό και τον ήχο μιας έκρηξης στη γύρω περιοχή, 120 ναυτικά μίλα ανατολικά του Άντεν.

Οι δύο εταιρίες δεν ταυτοποίησαν την πλευρά που φέρει την ευθύνη.

Δεν είναι προσώρας σαφές αν η φερόμενη ως επίθεση πραγματοποιήθηκε από τους Χούθι, συμμάχους του Ιράν, που έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από το 2023 τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, όπως υποστηρίζουν.

 

