Βόρεια Κορέα στον ΟΗΕ: Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το πυρηνικό μας πρόγραμμα

«Θα ήταν σαν να παραδώσουμε την κυριαρχία μας», είπε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Κιμ Σον Γκιονγκ, στην πρώτη παρουσία αξιωματούχου της χώρας σε συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών μετά το 2018.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:03

Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας Κιμ Σον Γκιονγκ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντάς το ως «ισοδύναμο με το να απαιτούμε να παραδώσει την κυριαρχία και το δικαίωμα στην ύπαρξη».

Είναι η πρώτη φορά που η Βόρεια Κορέα απέστειλε αξιωματούχο από την Πιονγιάνγκ για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών για τη Γενική Συνέλευση, από τότε που ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη, το 2018.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

