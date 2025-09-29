Συγγενείς Ισραηλινών ομήρων: Διαδήλωση και πιέσεις σε... Τραμπ για ειρήνη

Ισραηλινοί πολίτες και συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα διαδήλωσαν μπροστά από το παράρτημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Τελ Αβίβ, καλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό Νετανιάχου για να αποδεχτεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Τώρα, τώρα!» φώναζε το πλήθος, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στον Λευκό Οίκο.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφε: «Πρόεδρε Τραμπ, γράψε ιστορία. Φέρτε τους πίσω τώρα».

Χθες, συγγενείς ομήρων απηύθυναν επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο ζητώντας του να «παραμείνει αποφασισμένος» στη δέσμευσή του να βάλει τέλος στον πόλεμο, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.