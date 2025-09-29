Νέοι περιορισμοί Τραμπ στις εξαγωγές προς κινεζικούς ομίλους και θυγατρικές

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αυστηροποιήσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές προς κινεζικές εταιρείες, προκειμένου να καταστεί δυσκολότερο να παρακαμφθούν οι υφιστάμενοι κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για να δυσχεραίνουν την ικανότητα της Κίνας να αναπτύξει προηγμένα τσιπ.

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι θυγατρικές των ομίλων που περιλαμβάνονται στη «λίστα οντοτήτων» της κυβέρνησης, μια συλλογή ξένων οντοτήτων και ατόμων που υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγών, θα προστίθενται αυτόματα στη μαύρη λίστα.

Οι αμερικανικές εταιρείες πρέπει να λάβουν άδεια για να εξάγουν σε ομίλους που βρίσκονται στη λίστα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι άδειες απορρίπτονται για εξαγωγές προς κινεζικούς ομίλους που είναι καταχωρημένοι στη λίστα.

Ο νέος κανονισμός δεν στοχεύει αποκλειστικά την Κίνα. Ωστόσο, ανάμεσα στους στόχους βρίσκονται θυγατρικές κινεζικών κατασκευαστών μικροτσίπ, όπως η Huawei και η Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, το υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι στόχος του ήταν να κλείσει «παραθυράκι» που δυσχέραινε την στοχοποίηση θυγατρικών ομίλων που χρησιμοποιούν «παραπλανητικά σχήματα» για να εξαπατήσουν τους εξαγωγείς.