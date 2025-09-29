#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το Πακιστάν χαιρετίζει την πρόταση 20 σημείων των ΗΠΑ για τη Γάζα

"Η βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή", ανέφερε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:30

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ χαιρέτισε την πρόταση 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών είναι ουσιαστικής σημασίας για την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

