Βανς: Πάμε για κλείσιμο, οι Δημοκρατικοί δεν κάνουν το σωστό

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι πιστεύει ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε πορεία προς αναστολή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών της, προσπαθώντας να ρίξει το φταίξιμο στους Δημοκρατικούς μία ημέρα πριν από τη λήξη της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

«Πιστεύω ότι οδεύουμε προς το "κλείσιμο", επειδή οι Δημοκρατικοί δεν θα κάνουν το σωστό», δήλωσε ο Vance τη Δευτέρα μετά από συνάντηση με ηγέτες του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. «Ελπίζω να αλλάξουν γνώμη, αλλά θα δούμε».

Οπως θυμίζει το Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους ηγέτες του Κογκρέσου από το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα 36 ώρες πριν από την προθεσμία κλεισίματος της 1ης Οκτωβρίου.

Οι δύο πλευρές δεν έφτασαν σε συμφωνία για την επίλυση των αιτημάτων των Δημοκρατικών να επεκταθούν οι επιδοτήσεις για την υγειονομική περίθαλψη και να ανατραπούν οι περικοπές στη χρηματοδότηση του Medicaid που περιλαμβάνονται στη φορολογική νομοθεσία που υπέγραψε ο Τραμπ.

«Υπάρχουν ακόμα μεγάλες διαφορές μεταξύ μας», δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, μετά τη συνάντηση.

Η διακοπή λειτουργίας θα καθυστερούσε την ανακοίνωση βασικών οικονομικών δεικτών - συμπεριλαμβανομένης της μηνιαίας έκθεσης για την απασχόληση που έχει προγραμματιστεί να δημοσιευθεί την Παρασκευή - και θα οδηγούσε, τουλάχιστον προσωρινά, σε αναστολή εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων ομοσπονδιακών υπαλλήλων, ενώ άλλοι κυβερνητικοί υπάλληλοι θα αναγκάζονταν να εργαστούν χωρίς αμοιβή για να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Government Shutdowns Can Last for Weeks Length of lapses in congressional appropriations leading to a partial government shutdown

Source: Congressional Research Service