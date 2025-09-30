Εκτοξεύτηκαν σε 1 τρισ. δολάρια τα M&A σε τρεις μόλις μήνες!

Ένας αριθμός-ρεκόρ μεγάλων συναλλαγών, όπως η εξαγορά με μόχλευση ύψους 55 δισ. δολαρίων της Electronic Arts τη Δευτέρα, έχει εκτοξεύσει τη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) παγκοσμίως πάνω από το 1 τρισ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο.

Η συμφωνία αποχώρησης από το χρηματιστήριο για τον κατασκευαστή βιντεοπαιχνιδιών πίσω από τις σειρές Madden NFL και Battlefield σφράγισε ένα ασυνήθιστα δραστήριο καλοκαίρι για τον χώρο των συναλλαγών, με 14 συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων να ανακοινώνονται σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία του London Stock Exchange Group.

Η σειρά αυτών των μεγα-συναλλαγών έχει ενισχύσει την πεποίθηση των παραγόντων της αγοράς ότι η πολυαναμενόμενη άνθηση των M&A υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να υλοποιείται, έπειτα από τις αρχικές απογοητεύσεις λόγω της αβεβαιότητας που δημιούργησε η πολιτική δασμών που ανακοινώθηκε την «ημέρα απελευθέρωσης».

Ο σιδηροδρομικός κολοσσός Union Pacific με την εξαγορά ύψους 85 δισ. δολαρίων της Norfolk Southern, η μεταλλευτική εταιρεία Anglo American με τη συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων με την Teck και ο όμιλος κυβερνοασφάλειας Palo Networks με την εξαγορά 25 δισ. δολαρίων της CyberArk συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες συμφωνίες του καλοκαιριού.

Συνολικά, καταγράφηκαν 47 συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα, ο υψηλότερος αριθμός από τότε που άρχισαν τα αρχεία της LSEG. Σημαντικοί διαχωρισμοί, όπως η απόφαση για τον διαχωρισμό της Kraft Heinz και τα σχέδια της Keurig Dr Pepper να αποσπάσει τη δραστηριότητα καφέ μετά την εξαγορά της JDE Peet’s, συνέβαλαν επίσης στην τόνωση της δραστηριότητας.

«Αυτό που παλαιότερα φαινόταν αδιανόητο, τώρα μοιάζει εφικτό», δήλωσε ο Eric Tokat, συμπρόεδρος της επενδυτικής τράπεζας Centerview Partners. «Συμφωνίες που θεωρούνταν αδύνατες επιστρέφουν πλέον στο τραπέζι».

«Πολλοί λήπτες αποφάσεων επανεξετάζουν δουλειά που έκαναν πριν από αρκετά χρόνια σε μια συμφωνία και ζητούν να προσαρμοστεί στις σημερινές συνθήκες», ανέφερε ο Brandon Van Dyke, εταίρος της Skadden Arps, ο οποίος συμβούλευσε τη σιδηροδρομική μεγα-συγχώνευση.

«Το κίνητρο για την αναβίωση αυτών των σχεδίων μπορεί να προέρχεται από ένα διαφορετικό περιβάλλον αγοράς, μια διαφορετική προσέγγιση στο αντιμονοπωλιακό πλαίσιο ή απλώς την ενισχυμένη αυτοπεποίθηση για την πραγματοποίηση συμφωνιών», πρόσθεσε.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η δραστηριότητα M&A φέτος έχει φτάσει σχεδόν τα 3,1 τρισ. δολάρια, αυξημένη κατά 35% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, θέτοντας το 2025 σε τροχιά να αποτελέσει το καλύτερο 12μηνο από το 2021. Οι συμφωνίες private equity καταλαμβάνουν μικρότερο μερίδιο σε σχέση με πέρυσι, αλλά τα επιτόκια είναι πιθανό να ενισχύσουν τη δραστηριότητα των επενδυτικών κεφαλαίων.

Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν ρεκόρ απολαβών για τις επενδυτικές τράπεζες. Σε παγκόσμια κλίμακα, δημιουργήθηκαν 95,4 δισ. δολάρια σε προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής κατά το εννεάμηνο έως το τέλος Σεπτεμβρίου, το δεύτερο υψηλότερο άθροισμα από την αρχή των αρχείων της LSEG.

Η Bank of America αναμένεται να κερδίσει προμήθεια 130 εκατ. δολαρίων από τη συμβουλευτική προς τη Norfolk Southern, εφόσον αυτή εγκριθεί μετά από διετή αντιμονοπωλιακό έλεγχο, πιθανώς ξεπερνώντας το ρεκόρ προμήθειας των 123 εκατ. δολαρίων που είχε αποκομίσει η JPMorgan Chase από τη συμβουλευτική στην πώληση ύψους 63 δισ. δολαρίων της Allergan προς την AbbVie.