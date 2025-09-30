Ράλι για τις ισραηλινές μετοχές μετά το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Οι ισραηλινές μετοχές κατέγραψαν άνοδο ρεκόρ, αφού οι επενδυτές εκτιμούν ότι το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα θα μπορούσε να επιταχύνει τον τερματισμό του πολέμου, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του σε αυτό.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, o δείκτης 35 του Χρηματιστηρίου Τελ Αβίβ ανεβαίνει για τρίτη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες, οδεύοντας προς το να κλείσει το τρίτο τρίμηνο με κέρδη 6,7%. Οι θετικές αυτές επιδόσεις του δείκτη οφείλονται κυρίως στις εταιρείες Teva Pharmaceutical Industries, Phoenix Financial Ltd. και Bank Hapoalim. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί, ότι ανοδικά κινήθηκαν και τα ομόλογα της χώρας.

Από τον Απρίλιο, όλο και περισσότεροι επενδυτές δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» σε ισραηλινές μετοχές, καθώς το δολάριο έχει αποδυναμωθεί και η δασμολογική πολιτική Τραμπ, εντείνει την αβεβαιότητα στις αγορές. Στο πλαίσιο αυτό οι ισραηλινές μετοχές, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων - από την βιομηχανία άμυνας μέχρι και τον χρηματοπιστωτικό τομέα- επιτρέπει στους επενδυτές να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους.

Ωστόσο αν και τα ισραηλινά assets, έχουν αποδεχθεί ανθεκτικά έναντι των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα, εκτιμάται ότι θα τα ωφελούσε περαιτέρω. Για τον λόγο αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου αποτιμάται ιδιαίτερα θετικά.

«Οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει τον πόλεμο στο τέλος του θα ωφελούσε τις αποδόσεις των ισραηλινών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χασνάιν Μαλίκ, επικεφαλής της στρατηγικής για τις αναδυόμενες αγορές και τη γεωπολιτική στην Tellimer. Μένει τώρα να δούμε «εάν η Χαμάς θα αποδεχτεί» ουσιαστικά την παράδοσή της και εάν τα υπερορθόδοξα κόμματα στον συνασπισμό του Νετανιάχου θα αποδεχτούν κάτι που ερμηνεύουν «ως τα πρώτα βήματα προς μια λύση δύο κρατών».

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο του Τραμπ αναπτύχθηκε χωρίς την άμεση εμπλοκή της Χαμάς. Θέτει τελεσίγραφο στην παλαιστινιακή οργάνωση να απελευθερώσει ομήρους και να παραδοθεί. Προβλέπει επίσης αμνηστία σε μέλη της Χαμάς που θα παραδώσουν τα όπλα τους και θα δεσμευτούν σε συνύπαρξη.

Η παλαιστινιακή οργάνωση, δήλωσε ότι θα πρέπει να μελετήσει την πρόταση.