Η Κίνα «παγώνει» τις αγορές σιδηρομεταλλεύματος από την BHP

Η κρατική εταιρεία αγοράς σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας ζήτησε από μεγάλους χαλυβουργούς και εμπόρους να αναστείλουν προσωρινά τις αγορές όλων των νέων φορτίων της BHP Group, κλιμακώνοντας μια διαμάχη για τις τιμές που απειλεί να ανατρέψει μία από τις σημαντικότερες εμπορικές συνεργασίες του μεταλλευτικού κολοσσού.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η China Mineral Resources Group, που δημιουργήθηκε από το Πεκίνο για να ενισχύσει την επιρροή της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο σιδηρομεταλλεύματος, ζήτησε αυτή την εβδομάδα από τους εγχώριους αγοραστές να αναστείλουν τις αγορές θαλάσσιων φορτίων του μεταλλεύματος από την BHP που τιμολογούνται σε δολάρια, ανέφεραν πηγές που ζήτησαν ανωνυμία.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπογραφούν νέες συμφωνίες, ούτε για φορτία που έχουν ήδη φύγει από την Αυστραλία, όπου βρίσκονται τα ορυχεία της BHP.

Το μόνο σιδηρομετάλλευμα της BHP που διατίθεται για εμπορία είναι αυτό που έχει φτάσει στην Κίνα και τιμολογείται σε γουάν. Η απόφαση ήρθε μετά από αρκετές συναντήσεις μεταξύ των δύο πλευρών από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, που δεν κατέληξαν σε αποτέλεσμα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιδηρομεταλλεύματος στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Σιγκαπούρης αυξήθηκαν κατά 1,8%, στα 105,05 δολάρια ανά τόνο. Οι μετοχές της BHP έπεσαν κατά 4,8% στο Λονδίνο - ήταν η μεγαλύτερη πτώση από τις αρχές Απριλίου.

Iron Ore Prices Jump China's ban on BHP ore could shrink supply

Source: SGX