Γερμανία: Στο 2,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη Γερμανία επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και τερματίζοντας τη διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού των προηγούμενων μηνών.

Ειδικότερα, ο γερμανικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,4% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 2,2% από 2,1% τον περασμένο μήνα.

Ο δομικός πληθωρισμός της Γερμανίας, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε στο 2,8% τον Σεπτέμβριο, αφού επί τρεις μήνες είχε μείνει αμετάβλητος στο 2,7%.

Η πορεία του δείκτη τιμών καταναλωτή στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, θα μπορούσε να δώσει μια ένδειξη για τις εξελίξεις στον πληθωρισμό της ευρωζώνης, η οποία έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί την Τετάρτη.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο θα αυξηθεί στο 2,2% από το 2,0% του περασμένου μήνα, που είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα αυτόν τον μήνα, παραμένοντας αισιόδοξη για την οικονομία και υποδεικνύοντας ότι δεν βιάζεται να μειώσει ξανά τα επιτόκια.