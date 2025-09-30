#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νεκρός βρέθηκε ο πρέσβης της Ν. Αφρικής στο Παρίσι

Ο Εμανουέλ Μτετβά εντοπίστηκε έξω από κεντρικό ξενοδοχείο. Η σύζυγος του δήλωσε χθες την εξαφάνιση του λέγοντας ότι έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα εκ μέρους του.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:26

Τελ. Ενημ.: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 16:45

Ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στη Γαλλία Εμανουέλ Μτετβά βρέθηκε νεκρός έξω από κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού.

Ο διπλωμάτης είχε κάνει κράτηση για ένα δωμάτιο στον 22ο όροφο του ξενοδοχείου. Ένα από τα ασφαλή παράθυρα στο δωμάτιό του άνοιξε διά της βίας, ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Parisien, o 58χρονος πρέσβης, ο οποίος θεωρείται σημαντικό πολιτικό πρόσωπο στη χώρα του από την εποχή του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στον οποίο έλαβε ενεργά μέρος, εκπαραθυρώθηκε από τον 22ο όροφο του ξενοδοχείου.

Η σύζυγος του δήλωσε χθες την εξαφάνιση του στις γαλλικές αστυνομικές αρχές λέγοντας ότι έλαβε ένα ανησυχητικό μήνυμα εκ μέρους του.

Το συμβάν διερευνά το Τμήμα Καταστολής Εγκλημάτων εναντίον ατόμων.

Με ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής εξέφρασε «τα βαθιά και ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του πρέσβη Mτετβά, καθώς και στους φίλους και συναδέλφους του, σε αυτή τη στιγμή μεγάλης θλίψης».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, www.ertnews.gr

