Τουρκική αποστολή στο Κατάρ για συνομιλίες με τη Χαμάς

Επικεφαλής ο Ιμπραήμ Καλίν, αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και πρόσωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης Ερντογάν. Στο τραπέζι η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα.

Τουρκική αποστολή στο Κατάρ για συνομιλίες με τη Χαμάς

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:04

Ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν στάλθηκε στην Ντόχα από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τη Χαμάς σχετικά με την πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσία του Καλίν, προσώπου εμπιστοσύνης για τον Ερντογάν, αναβαθμίζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας, που έχει ενισχυθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχημένη συνάντηση μεταξύ του Ερντογάν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Καλίν είχε προηγουμένως συνομιλίες στην πατρίδα του με ηγέτες της Χαμάς για θέματα που σχετίζονται με τη Γάζα.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συζητήσεις με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και την Τουρκία σήμερα Τρίτη επί της πρότασης Τραμπ. Η Χαμάς φέρεται να τείνει προς την αποδοχή της συμφωνίας και θα δώσει την απάντησή της στους μεσολαβητές αύριο, μεταδίδουν οι Times of Israel. Ο Τραμπ έδωσε διορία 3-4 ημερών στην οργάνωση για να απαντήσει.

