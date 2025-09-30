ΟΠΕΚ+: Προς νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου

Επιτάχυνση του τελευταίου γύρου αύξησης της προσφοράς σε τρεις μηνιαίες δόσεις των περίπου 500.000 βαρελιών την ημέρα θα συζητήσει ο ΟΠΕΚ+, επιδιώκοντας να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, δήλωσε πηγή υπό τον όρο ανωνυμίας που επικαλείται το Bloomberg.

Η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της, κατά τη συνάντησή τους στις 5 Οκτωβρίου, θα εξετάσουν την επισπευσμένη επάνοδο του υπολοίπου της δόσης των 1,66 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, δήλωσε η πηγή.

Η αγορά πετρελαίου οδεύει προς ρεκόρ πλεονάσματος προσφοράς-ζήτησης για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας στο Παρίσι. Απ' τη μια αυτή η τάση θα επιδεινωθεί από τυχόν επιπλέον βαρέλια, απ' την άλλη οι traders έχουν επικεντρωθεί στο γεγονός ότι η Κίνα αγοράζει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου για τα στρατηγικά της αποθέματα, αποτρέποντας τη συσσώρευση αποθεμάτων στη Δύση.

Προ ημερών, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι εταίροι του ανακοίνωσαν ότι προσθέτουν πολύ μικρότερη ποσότητα απ' αυτή - περίπου 137.000 βαρέλια την ημέρα - αφήνοντας ερωτηματικό σχετικά με το πόσο γρήγορα θα επανέλθει το υπόλοιπο.

Το Ριάντ, ωστόσο, επιδιώκει να ανακτήσει το μερίδιο των παγκόσμιων αγορών που έχει παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε ανταγωνιστές, όπως οι αμερικανικές εταιρείες εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ζητήσει χαμηλότερες τιμές πετρελαίου.

Αν και η απόφαση του OΠΕΚ+ να ανοίξει τις κάνουλες παρά την πτώση της κινεζικής κατανάλωσης και την άφθονη αμερικανική προσφορά έχει ασκήσει κάποια πίεση στις αγορές αργού πετρελαίου, οι τιμές έχουν δείξει κάποια ανθεκτικότητα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύτηκαν περίπου στα 67,50 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα - περίπου στο επίπεδο που είχαν φτάσει αμέσως μετά την ανακοίνωση του τελευταίου γύρου αυξήσεων από τον ΟΠΕΚ+ τον Απρίλιο.

Η παγκόσμια παραγωγή θα υπερβεί την κατανάλωση κατά 3,33 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026, δήλωσε ο IEA. Εάν συμβεί αυτό, θα σηματοδοτήσει μια ιστορική υπέρβαση σε ετήσιους όρους, αν και το πλεόνασμα ήταν για λίγο μεγαλύτερο στο αποκορύφωμα της πανδημίας, το 2020.