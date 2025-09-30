ΗΠΑ: Ετήσια αύξηση 1,7% στις τιμές των κατοικιών τον Ιούλιο

Οι αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκαν για έκτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο.

O εθνικός δείκτης τιμών που καταρτίζει η S&P CoreLogic Case-Shiller αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση.

Τον Ιούνιο είχε ενισχυθεί κατά 1,9%.

«Τα αποτελέσματα του Ιουλίου επιβεβαιώνουν ότι η στεγαστική αγορά έχει κατεβάσει ρυθμούς», δήλωσε ο Νίκολας Γκόντεκ, επικεφαλής προϊόντων σταθερού εισοδήματος και εμπορευμάτων στην S&P Dow Jones Indices.

Η υποτονική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού απέχει πολύ, όπως είπε από τις πρόσφατες διψήφιες αυξήσεις στον δείκτη.

Οι τιμές των κατοικιών έχουν ουσιαστικά σταθεροποιηθεί, πρόσθεσε, καθώς αυξάνονται με ρυθμό χαμηλότερο από τον πληθωρισμό.