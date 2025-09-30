#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οριακή άνοδος στις ανοικτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο

Αναπάντεχη άνοδο κατέγραψαν οι ανοικτές θέσεις εργασίας τον Αύγουστο στις ΗΠΑ. Πτώση και στις απολύσεις και στις προσλήψεις.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:42

Ο αριθμός των ανοικτών θέσεων εργασίας στις ΗΠA ενισχύθηκε οριακά τον Αύγουστο ενώ οι προσλήψεις επιβραδύνθηκαν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τον Αύγουστο οι ανοικτές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 19.000 στα 7,227 εκατ. τον Αύγουστο. 

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στα 7,185 εκατ. 

Οι απολύσεις υποχώρησαν κατά 62.000 στο 1,725 εκατ. ενώ οι προσλήψεις διολίσθησαν κατά 114.000 στα 5,126 εκατ. 

 

