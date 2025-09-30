Οριακή άνοδος στις ανοικτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο

Ο αριθμός των ανοικτών θέσεων εργασίας στις ΗΠA ενισχύθηκε οριακά τον Αύγουστο ενώ οι προσλήψεις επιβραδύνθηκαν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, τον Αύγουστο οι ανοικτές θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 19.000 στα 7,227 εκατ. τον Αύγουστο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στα 7,185 εκατ.

Οι απολύσεις υποχώρησαν κατά 62.000 στο 1,725 εκατ. ενώ οι προσλήψεις διολίσθησαν κατά 114.000 στα 5,126 εκατ.