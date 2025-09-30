Οι Τουρκικές Αερογραμμές ξεκινούν σύνδεση με την Αρμενία

Η Turkish Airlines, η κορυφαία αεροπορική εταιρεία της Τουρκίας, σχεδιάζει να ξεκινήσει απευθείας πτήσεις προς την Αρμενία, καθώς η Άγκυρα εντείνει τις προσπάθειές της για την εξομάλυνση των σχέσεων με τη γείτονά της μετά από δεκαετίες εχθρότητας.

Η αεροπορική εταιρεία, η οποία ανήκει στην πλειοψηφία της στο κράτος, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει προγραμματισμένες πτήσεις προς το Ερεβάν, ανάλογα με τη ζήτηση.

Άγκυρα και Ερεβάν επιχειρούν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, στη βάση της ειρηνευτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση ΗΠΑ μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, συμμάχου της Τουρκίας.

Μετά την ειρηνευτική συμφωνία, οι δύο πλευρές ενέκριναν την επαναλειτουργία του εμπορικού διαδρόμου που μέσω αρμενικού εδάφους συνδέει την ενδοχώρα του Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα Ναχιτσεβάν, στα σύνορα με την Τουρκία. Η Ουάσιγκτον εξασφάλισε αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης για το πέρασμα, γνωστό ως Διάδρομος Ζανγκεζούρ και τώρα γνωστό ως... Διάδρομος Τραμπ.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, αμφότερες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, έχουν εμπλακεί σε δύο πολέμους για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με πιο πρόσφατη σύρραξη το 2020, όταν σκοτώθηκαν περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι και ο θύλακας εγκαταλείφθηκε από τον αρμενικό πληθυσμό του.

Οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Ερεβάν παραμένουν τεταμένες λόγω των μαζικών δολοφονιών Αρμενίων το 1915 στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τις οποίες η Αρμενία και άλλες χώρες χαρακτηρίζουν ως γενοκτονία, κάτι που απορρίπτει η Τουρκία.