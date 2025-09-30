Πολωνία: Συνελήφθη Ουκρανός που καταζητούνταν για την υπόθεση Nord Stream

O Βολοντίμιρ Ζ., Ουκρανός δύτης που καταζητούνταν στη Γερμανία ως ύποπτος για ανάμιξη στις εκρήξεις στους αγωγούς αερίου Nord Stream, έχει συλληφθεί στην Πολωνία, δήλωσαν εισαγγελείς και ο δικηγόρος του.

Οι εκρήξεις το 2022, τις οποίες η Μόσχα αλλά και η Δύση χαρακτήρισαν πράξη δολιοφθοράς, έπληξαν σοβαρά τις ρωσικές προμήθειες αερίου της Ευρώπης, σηματοδοτώντας μια μεγάλη κλιμάκωση στη σύγκρουση στην Ουκρανία και συμπιέζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία αρνήθηκε κάθε ανάμειξη.

«Σήμερα το πρωί συνελήφθη κοντά στη Βαρσοβία», δήλωσε ο Τιμοτέουζ Παπρότσκι, δικηγόρος του Βολοντίμιρ Ζ., κάτι που επιβεβαιώθηκε αργότερα από εκπρόσωπο του γραφείου της εισαγγελίας της Βαρσοβίας.

Ο Παπρότσκι είπε πως η υπεράσπιση του Βολοντίμιρ Ζ. θα αγωνιστεί κατά της μεταφοράς του στη Γερμανία, υποστηρίζοντας πως η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του είναι απαράδεκτη λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η επίθεση στην υποδομή Nord Stream αφορά έναν από τους ιδιοκτήτες του αγωγού, την Gazprom, που χρηματοδοτεί απευθείας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία», είπε. Η Gazprom είναι ο κρατικός κολοσσός αερίου της Ρωσίας.

Σε ξεχωριστή δήλωση στους δημοσιογράφους, ο Παπρότσκι είπε: «Ο πελάτης μου δεν έχει κάνει κάτι κακό και δηλώνει αθώος. Ο πελάτης μου δεν έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα εις βάρος της Γερμανίας».

Τον Αύγουστο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό ως ύποπτο για συντονισμό των επιθέσεων. Ο άνδρας, που ταυτοποιήθηκε ως ο Σέρχι Κ., σχεδιάζει να οδηγήσει τη μάχη κατά της έκδοσής του στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας αφότου κατώτερο δικαστήριο διέταξε τη μεταφορά του στη Γερμανία.

Πολωνοί εισαγγελείς δήλωσαν στο Ρόιτερς τον Αύγουστο ότι έλαβαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Βερολίνο σε σχέση με την επίθεση στους αγωγούς Nord Stream, όμως ο ύποπτος είχε ήδη φύγει από την Πολωνία.

Γερμανοί ερευνητές πιστεύουν πως ο Βολοντίμιρ Ζ. ήταν μέλος ομάδας που τοποθέτησε τα εκρηκτικά, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Οι εκρήξεις κατέστρεψαν τρεις από τους τέσσερις αγωγούς Nord Stream, που είχαν γίνει αμφιλεγόμενο σύμβολο της γερμανικής εξάρτησης από το ρωσικό αέριο μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ, στη Βρετανία και στην Ουκρανία για τις εκρήξεις, που είχαν αποτέλεσμα εν πολλοίς την αποκοπή του ρωσικού αερίου από την επικερδή ευρωπαϊκή αγορά. Οι χώρες αυτές αρνήθηκαν εμπλοκή.

Η Γερμανία, η Δανία και η Σουηδία ξεκίνησαν έρευνα για το συμβάν. Οι Σουηδοί βρήκαν ίχνη εκρηκτικών σε αρκετά αντικείμενα που ανακτήθηκαν από το σημείο της έκρηξης, επιβεβαιώνοντας πως οι εκρήξεις ήταν εσκεμμένες.

Η σουηδική και η δανική έρευνα έκλεισαν τον Φεβρουάριο χωρίς να ταυτοποιηθεί κάποιος ύποπτος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ