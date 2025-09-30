#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ σε Πούτιν: Τέσσερα χρόνια πόλεμος για υπόθεση μιας εβδομάδας

Απογοητευμένος από τον Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο χειρότερος μετά τον Β' Παγκόσμιο.

Τραμπ σε Πούτιν: Τέσσερα χρόνια πόλεμος για υπόθεση μιας εβδομάδας

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:50

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε ξανά την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ομόλογό του και την αποτυχία του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει στρατιωτικές δυσκολίες στην Ουκρανία, λέγοντας ότι χιλιάδες στρατιώτες σκοτώνονται κάθε εβδομάδα και από τις δύο πλευρές.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον πρόεδρο [Βλαντίμιρ] Πούτιν», είπε ο Τραμπ.

«Του είπα ότι πίστευα πως θα είχε τελειώσει αυτή την υπόθεση. Έπρεπε να είχε λήξει αυτός ο πόλεμος μέσα σε μία εβδομάδα. Και του είπα: “Ξέρεις, δεν δείχνεις καλά. Τέσσερα χρόνια πολεμάς έναν πόλεμο που έπρεπε να κρατήσει μία εβδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρη;”» τόνισε ο Τραμπ σε συνάντηση με τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ. 

Όπως μεταδίδει το ABC, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ερντογάν: Χαιρετίζει τις προσπάθειες Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο Πούτιν θα ανακοινώσει πολύ καλή πρόταση για λήξη του πολέμου, λέει ο Λουκασένκο

Κρεμλίνο: Στηρίζει το κάλεσμα Τραμπ για απαγόρευση των βιολογικών όπλων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο