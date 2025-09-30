Τραμπ σε Πούτιν: Τέσσερα χρόνια πόλεμος για υπόθεση μιας εβδομάδας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε ξανά την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ομόλογό του και την αποτυχία του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει στρατιωτικές δυσκολίες στην Ουκρανία, λέγοντας ότι χιλιάδες στρατιώτες σκοτώνονται κάθε εβδομάδα και από τις δύο πλευρές.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τον πρόεδρο [Βλαντίμιρ] Πούτιν», είπε ο Τραμπ.

«Του είπα ότι πίστευα πως θα είχε τελειώσει αυτή την υπόθεση. Έπρεπε να είχε λήξει αυτός ο πόλεμος μέσα σε μία εβδομάδα. Και του είπα: “Ξέρεις, δεν δείχνεις καλά. Τέσσερα χρόνια πολεμάς έναν πόλεμο που έπρεπε να κρατήσει μία εβδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρη;”» τόνισε ο Τραμπ σε συνάντηση με τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το ABC, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο «χειρότερος μετά τον Β’ Παγκόσμιο».