Ρωσική επίθεση με drones κατά της ουκρανικής πόλης Ντνίπρο

Πυρά κατά τη διάρκεια της μέρας είχαν απολογισμό έναν νεκρό και 20 τραυματίες στον βιομηχανικό και επιχειρηματικό κόμβο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:15

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, σε μια σπάνια κίνηση κατά τη διάρκεια της μέρας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 20, καθώς και ζημιές σε ιατρικές εγκαταστάσεις, πολυκατοικίες και κτίρια γραφείων, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Σέρχι Λισάκ δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο το κέντρο της βιομηχανικής πόλης, σε μια στιγμή που ο κόσμος βρισκόταν στη δουλειά του και τα παιδιά στα σχολεία.

Ο ίδιος ανάρτησε βίντεο στην εφαρμογή Telegram που δείχνει πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από κτίρια και πυροσβέστες να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες στο κέντρο της πόλης Ντνίπρο, που είναι ένας βιομηχανικός και επιχειρηματικός κόμβος της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Ο Λισάκ ανέφερε ότι ένα κτίριο γραφείων φλέγεται, προσθέτοντας ότι πολλά άλλα κτίρια και δεκάδες αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να επιβληθούν πιο αυστηρές κυρώσεις στην Ρωσία.

«Με κάθε τέτοιου είδους πλήγμα, οι Ρώσοι αποδεικνύουν και πάλι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ισχυρή πίεση», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

«Η κοινή δράση είναι απαραίτητη. Μόνο μέσω ενωμένης και ισχυρής δράσης μπορούν να ηττηθούν αυτοί οι τρομοκράτες. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις της», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

