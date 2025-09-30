#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Γκουτέρες στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Είναι πλέον κρίσιμης σημασίας όλες οι πλευρές να δεσμευτούν σε αυτή τη συμφωνία και την εφαρμογή της, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Γκουτέρες στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:58

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές» να δεχτούν και να εφαρμόσουν το σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε ο εκπρόσωπός του σε μια ανακοίνωση.

«Είναι πλέον κρίσιμης σημασίας όλες οι πλευρές να δεσμευτούν σε αυτή τη συμφωνία και την εφαρμογή της», πρόσθεσε, χαιρετίζοντας την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ και «τον σημαντικό ρόλο» που διαδραμάτισαν οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες προκειμένου να συνταχθεί αυτό το σχέδιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χριστοδουλίδης: Επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό ζητά ο Γκουτέρες

Τα μηνύματα Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ

ΟΗΕ: «Καμία ανάμειξη» δεν είχαμε στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Τουρκική αποστολή στο Κατάρ για συνομιλίες με τη Χαμάς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο