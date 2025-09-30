#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αργεντινή: Σε νέο κλοιό πιέσεων το πέσο

Το πέσο υποχώρησε πάνω από 6% την Τρίτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από τις 8 Σεπτεμβρίου, προτού η κυβέρνηση προχωρήσει σε πωλήσεις δολαρίων στην αγορά spot.

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:56

Το αργεντίνικο πέσο δέχεται ξανά πιέσεις, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να παρέμβει για να αποτρέψει νέα μεγάλη πτώση, μόλις λίγες ημέρες μετά τη στήριξη από τις ΗΠΑ που είχε ενισχύσει τα ομόλογα και το νόμισμα της χώρας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το πέσο υποχώρησε πάνω από 6% την Τρίτη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από τις 8 Σεπτεμβρίου, προτού η κυβέρνηση προχωρήσει σε πωλήσεις δολαρίων στην αγορά spot.

Δεν είναι σαφές πόσα δολάρια ακριβώς πούλησε η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι. Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το υπουργείο Οικονομίας δεν απάντησε στο σχετικό αίτημα.

Οι απώλειες αντιστρέφουν τα κέρδη του νομίσματος την περασμένη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, για σχέδιο χρηματοδοτικής ενίσχυσης ύψους 20 δισ. δολαρίων.

Μια προσωρινή φορολογική ελάφρυνση στις εξαγωγές, που ανακοίνωσε ο Μιλέι, έφερε 7 δισεκατομμύρια δολάρια στη χώρα μέσα σε λίγες ημέρες, ενισχύοντας το ράλι. Παράλληλα, η κυβέρνηση επανέφερε ορισμένους ελέγχους κεφαλαίων που είχαν αρθεί τον Απρίλιο.

Τίποτα από αυτά δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την επανέναρξη της καθοδικής πορείας του πέσο αυτή την εβδομάδα.

Χρηματιστήριο: Το κλείσιμο 9μηνου έφερε αναδιάρθρωση

