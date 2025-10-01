#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές - Χαμηλότερα κατά 0,9% ο Nikkei

Axios: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το σχέδιο ΗΠΑ

Ανώτατοι αξιωματούχοι των χωρών αυτών συναντήθηκαν δύο φορές με ηγέτες της Χαμάς τις τελευταίες 24 ώρες.

Axios: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία προτρέπουν τη Χαμάς να δεχτεί το σχέδιο ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 07:06

Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία κάλεσαν τη Χαμάς να ανταποκριθεί θετικά στην ειρηνευτική πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο πηγές με γνώση των σχετικών διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται πως οι τρεις χώρες είναι οι μεσολαβητές με τους στενότερους δεσμούς με τη Χαμάς και έχουν την κύρια ευθύνη για τη διαβίβαση μηνυμάτων μεταξύ της οργάνωσης και του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Ανώτατοι αξιωματούχοι των χωρών αυτών συναντήθηκαν δύο φορές με ηγέτες της Χαμάς τις τελευταίες 24 ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς για το ειρηνευτικό σχέδιο

Νετανιάχου: «Σε καμία περίπτωση» δεν αποδέχθηκα τη δημιουργία κράτους Παλαιστίνης

Σύνοδος Κορυφής: Διχασμένοι οι ηγέτες για Γάζα, Ουκρανία, εξοπλισμούς

Ακροδεξιοί υπουργοί Ισραήλ: Το σχέδιο για τη Γάζα θα καταλήξει σε δάκρυα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο