Τραγωδία στο Μόναχο: Άνδρας έβαλε εκρηκτικά στο πατρικό του και μετά αυτοκτόνησε

Στο σημείο που έλαβε χώρα το περιστατικό βρίσκεται μεγάλη αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση ενώ έχει αποκλειστεί μεγάλη περιοχή. Αναφορές για έναν τραυματία.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 09:54

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μονοκατοικία στο βόρειο Μόναχο. Ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά και στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός είχε παγιδεύσει την κατοικία των γονέων του με εκρηκτικά, τα πυροδότησε και κατόπιν αυτοκτόνησε. Από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις στο κτίριο προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο σημείο και για έναν άνδρα που έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μεγάλη περιοχή και έχει διακόψει την κυκλοφορία του τρένου και των διερχόμενων λεωφορείων, ενώ με ανακοινώσεις της καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν το σημείο. Διαβεβαιώνει πάντως ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος και ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με το Oktoberfest που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μόναχο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

