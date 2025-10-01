Χτύπημα στις αγορές της Αργεντινής, βουτιά 6% για το πέσο

Νέο κύμα αναταραχής χτυπάει τις χρηματοπιστωτικές αγορές της Αργεντινής, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την έλλειψη λεπτομερειών γύρω από την υποσχεθείσα βοήθεια των ΗΠΑ προς τον πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι και για τις δυσκολίες στην εφαρμογή της.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, το πέσο υποχώρησε πάνω από 6% έναντι του δολαρίου την Τρίτη, προτού η κεντρική τράπεζα αναγκαστεί να παρέμβει πουλώντας συνάλλαγμα – για πρώτη φορά από τότε που ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δεσμεύτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου να κάνει «ό,τι χρειαστεί» για να στηρίξει τον σημαντικότερο σύμμαχο της κυβέρνησης Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

Μετά την παρέμβαση, το πέσο κάλυψε μέρος των απωλειών του, κλείνοντας με ημερήσια πτώση 1,6%. Ωστόσο, οι μετοχές της Αργεντινής που διαπραγματεύονται στο εξωτερικό υποχώρησαν κατά 7%.

Το επιπλέον ασφάλιστρο κινδύνου που ζητούν οι επενδυτές για να κρατήσουν το χρέος της χώρας έναντι των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα, φθάνοντας στο 12,3% – πολύ πάνω από τα επίπεδα που θα επέτρεπαν στην Αργεντινή να επιστρέψει στις διεθνείς αγορές δανεισμού.

«Μέχρι στιγμής, η διάσωση από το Υπουργείο Οικονομικών έχει μείνει στα λόγια, χωρίς να έχει γίνει τίποτα συγκεκριμένο», δήλωσε ο Gabriel Caamaño, οικονομολόγος στη συμβουλευτική εταιρεία Outlier με έδρα το Μπουένος Άιρες. «Η αγορά συνεχίζει να ανησυχεί για τις εκλογές του Οκτωβρίου [ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή] και για την απόδοση της κυβέρνησης, η οποία δεν βελτιώνεται».

Η κυβέρνηση του Μιλέι, που υποστηρίζει την ελεύθερη αγορά, αντιμετώπισε προβλήματα μετά τα απροσδόκητα χαμηλά αποτελέσματα στις περιφερειακές εκλογές στις αρχές Σεπτεμβρίου και ένα φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς που έθεσε το πέσο υπό μεγάλη πίεση, αναγκάζοντας την κεντρική τράπεζα να εξαντλήσει τα σπάνια αποθέματα δολαρίων για να το υπερασπιστεί.

Οι αγορές ανησυχούν ότι οι προσπάθειες του Μιλέι να διατηρήσει το πέσο εντός σταθερών ορίων είναι καταδικασμένες και ότι θα αντιμετωπίσει δύσκολες ενδιάμεσες εκλογές στις 26 Οκτωβρίου.

Η πίεση στο πέσο εντάθηκε την Τρίτη με το τέλος μιας σύντομης φορολογικής απαλλαγής για τους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων, η οποία είχε ενισχύσει την προσφορά δολαρίων στην Αργεντινή τις τελευταίες ημέρες, και με τις αλλαγές στους κανονισμούς της κεντρικής τράπεζας που αύξησαν τη ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα στην επίσημη αγορά συναλλάγματος.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε εν μέσω της αναταραχής στις αγορές ότι ο Μιλέι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 14 Οκτωβρίου στο Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών «πνίγεται» αυτή την εβδομάδα με το κλείσιμο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και οι αξιωματούχοι δεν έχουν ανακοινώσει πότε θα υλοποιηθούν οι λεπτομέρειες του υποσχεθέντος πακέτου διάσωσης της Αργεντινής. Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Μιλέι, ένας φιλελεύθερος οικονομολόγος, δεν αναφέρθηκε άμεσα στην αναταραχή της αγοράς σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη.

Αντ' αυτού, προσπάθησε να καθησυχάσει τους επενδυτές λέγοντας ότι η Αργεντινή είχε ήδη καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για το 2026 και επανέλαβε τους τρεις πιθανούς μηχανισμούς στήριξης που ανέφερε ο Μπέσεντ: Μια γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων, αγορές κρατικών ομολόγων της Αργεντινής και άμεσες αγορές νομισμάτων χρησιμοποιώντας το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ο Ernesto Revilla, επικεφαλής οικονομολόγος της Citigroup για τη Λατινική Αμερική, δήλωσε ότι η αγορά άρχισε να αμφιβάλλει για τις υποσχέσεις του Μπέσεντ. «Λέτε ότι έχετε ένα μπαζούκα με την πρόθεση να μην το χρησιμοποιήσετε», είπε.

«Αλλά οι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται: «Τι κρύβεται πίσω από αυτό; Πόσο σίγουρο είναι;» και η αγορά έχει πολλές αμφιβολίες επειδή τίποτα δεν είναι σαφές. Υπάρχουν αμφιβολίες για το πόσα χρήματα διαθέτει το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος... υπάρχουν αμφιβολίες για τους όρους... αμφιβολίες για την προτεραιότητα του [οποιουδήποτε αμερικανικού] χρέους έναντι άλλων χρεών».