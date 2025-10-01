Φρεντέρικσεν: Απαραίτητη μια πολύ ισχυρή απάντηση στη «ρωσική υβριδική απειλή»

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, κάλεσε την Ευρώπη να αντιδράσει δυναμικά απέναντι στον «υβριδικό πόλεμο» της Ρωσίας, μετά από παραβιάσεις εναέριου χώρου και πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την ανάγκη για μια ενιαία και ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας τόνισε την Τετάρτη η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, λίγο πριν την έναρξη της συνόδου ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

«Ελπίζω όλοι πλέον να αναγνωρίζουν ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν υβριδικό πόλεμο», δήλωσε η Φρεντέρικσεν, επισημαίνοντας ότι «από ευρωπαϊκή σκοπιά, μόνο μία χώρα απειλεί – και αυτή είναι η Ρωσία».

Η δήλωση έρχεται εν μέσω αυξανόμενων περιστατικών παραβίασης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και ύποπτων δραστηριοτήτων με drones, τα οποία έχουν προκαλέσει ανησυχία στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η Δανή πρωθυπουργός κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να απαντήσουν με «πολύ ισχυρό τρόπο» στις ρωσικές απειλές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποφασιστικότητα και ενότητα στην αντιμετώπιση αυτής της νέας μορφής πολέμου.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr