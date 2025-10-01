Ακριβαίνουν τα σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι τιμές κατοικιών συνεχίζουν να ενισχύονται, με τη ζήτηση να παραμένει σταθερή και τους αγοραστές να ευνοούνται από θετικές οικονομικές συνθήκες παρά τα υψηλά επιτόκια.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 14:24

Κατά 2,2% αυξήθηκαν οι τιμές για αγορά κατοικίας σε ετήσια βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με αύξηση 2,1% τον Αύγουστο και πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς για 1,8%, σύμφωνα με τη Nationwide.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,5%, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για άνοδο 0,2% και ανακάμπτοντας από πτώση 0,1% τον προηγούμενο μήνα.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Nationwide, Ρόμπερτ Γκάρντνερ, δήλωσε ότι η σταθερότητα στην αύξηση των τιμών κατοικιών τους τελευταίους μήνες αντικατοπτρίζει τη σταθερή δραστηριότητα, με τις εγκρίσεις στεγαστικών δανείων να ανέρχονται κατά μέσο όρο σε περίπου 65.000 τον μήνα, κοντά στα προ πανδημίας επίπεδα παρά τα υψηλά επιτόκια.

Πρόσθεσε ότι οι συνθήκες για τους αγοραστές κατοικιών παραμένουν ευνοϊκές, καθώς στηρίζονται από χαμηλή ανεργία, ισχυρή αύξηση αποδοχών, υγιείς ισολογισμούς νοικοκυριών και την προοπτική χαμηλότερου κόστους δανεισμού αν η Τράπεζα της Αγγλίας χαλαρώσει την πολιτική της τους επόμενους μήνες.

Ο Γκάρντνερ αναμένει ότι η δραστηριότητα στην αγορά κατοικίας θα ενισχυθεί σταδιακά, εφόσον διατηρηθεί η ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη.

