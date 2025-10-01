Νέα προειδοποίηση Μακρόν κατά της κατάσχεσης ρωσικών assets

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε σήμερα ότι η κατάσχεση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και η χρήση τους για τη στήριξη της Ουκρανίας ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης της αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αρχών και θα μπορούσε να τρομάξει τους επενδυτές.

Οι ηγέτες της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν σήμερα στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής δημιουργικούς τρόπους χρηματοδότησης ενός νέου δανείου προς την Ουκρανία. Μία από τις επιλογές θα συνίστατο στη χρηματοδότηση του δανείου μέσω νέων ευρωομολόγων που θα εγγυώνται οι χώρες της ΕΕ, αντί να χρησιμοποιηθούν άμεσα τα περίπου 200 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία πάγωσαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και φυλάσσονται κυρίως από τη Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η αναζήτηση ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω έκδοσης νέου χρέους που εγγυάται η ΕΕ και οι εθνικοί προϋπολογισμοί είναι «πολύ καλό πράγμα», δήλωσε ο Μακρόν.

Ένας αξιωματούχος του Ελιζέ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανέφερε ότι η Γαλλία ενδιαφέρεται για αυτή την επιλογή, αρκεί το βάρος του δανείου να μοιράζεται ισότιμα και μόνο αν δεν έχει επίδραση στα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας -τα οποία, ως γνωστόν, βρίσκονται σε κακή κατάσταση.