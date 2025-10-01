#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γερμανία: Η ZF καταργεί 7.600 θέσεις εργασίας έως το 2030

O δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας επικαλείται την υποτονική κίνηση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 16:57

Την κατάργηση 7.600 θέσεων εργασίας έως το 2030 σχεδιάζει η εταιρία ZF, ο δεύτερος προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας για την Γερμανία.

Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, η ZF, η οποία στην ανακοίνωσή της επικαλείται την υποτονική κίνηση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, προτίθεται να διαπραγματευτεί τις περικοπές θέσεων εργασίας με το Γενικό Συμβούλιο Εργαζομένων και το συνδικάτo IG Metall.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η ηγεσία της εταιρίας, διευκρινίστηκε ότι ο κλάδος ηλεκτροκίνησης, στον οποίο θα γίνουν οι περισσότερες περικοπές, δεν θα καταργηθεί, αλλά θα αναδιαρθρωθεί.

Στόχος της ZF είναι η εξοικονόμηση 500 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2027. Πρόσφατα είχε ανακοινωθεί ότι τα επόμενα τρία χρόνια επρόκειτο να καταργηθούν έως και 14.000 θέσεις εργασίας στην εταιρία, με προγράμματα μερικής συνταξιοδότησης και αποζημιώσεων, ενώ η συμφωνηθείσα αύξηση μισθών κατά 3,1% για την άνοιξη του 2026 αναβάλλεται.

Η εταιρία έχει συγκεντρώσει χρέη άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επισφαλή οικονομική κατάσταση της εταιρίας», δήλωσε ο Τόμας Χεν, εκπρόσωπος του συνδικάτου IG Metall.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

