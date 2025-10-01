#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 26 νεκροί σε ατύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα

Το σκάφος μετέφερε εμπόρους που ταξίδευαν από την περιοχή Ιμπάζι του Κόγκι προς μια αγορά στο Ιλούσι, στην πολιτεία Έντο, στην άλλη πλευρά του ποταμού Νίγηρα.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 23:32

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα με σκάφος στον ποταμό Νίγηρα, στη νοτιοκεντρική Νιγηρία, ανακοίνωσαν οι αρχές της πολιτείας Κόγκι.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το τραγικό δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 επιβάτες», δήλωσε ο Επίτροπος Πληροφοριών της πολιτείας σε ανακοίνωσή του που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο X.

Τα ναυάγια σκαφών σε ποτάμια της Νιγηρίας είναι συχνό φαινόμενο.

Συνήθως οφείλονται σε υπερφορτωμένα σκάφη, κακή συντήρηση ή μη τήρηση κανονισμών ασφαλείας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ένα σκάφος ανατράπηκε σε ποτάμι στη βορειοκεντρική Νιγηρία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 32 άτομα στην πολιτεία Νίγηρα, στο βορειοκεντρικό τμήμα της πιο πυκνοκατοικημένης χώρας της Αφρικής.

«Καλούμε τους πολίτες μας, ιδίως τις κοινότητες που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού, να δίνουν πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια, αποφεύγοντας την υπερφόρτωση και χρησιμοποιώντας σωσίβια», πρόσθεσε .

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

