Απών από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 17:45

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο δεν θα λάβει μέρος στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, για λόγους υγείας που σχετίζονται με την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πέρυσι, ανακοίνωσε το γραφείο του Σλοβάκου πρωθυπουργού.

«Ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη για την απουσία του... που οφείλεται σε επιδεινωμένα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την απόπειρα δολοφονίας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Ο Φίτσο πυροβολήθηκε τέσσερις φορές από κοντινή απόσταση στην κοιλιακή χώρα το 2024 και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, αφού νοσηλεύτηκε για μέρες σε κρίσιμη κατάσταση. Επέστρεψε στα καθήκοντά του λίγους μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας του.

Η ηλεκτρονική εφημερίδα Dennik N τόνισε ότι ο Φίτσο παρέστη σε πρωινή κυβερνητική συνεδρίαση. Ο Φίτσο έχει ακυρώσει άλλες εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες.

Οι ηγέτες της ΕΕ, που συναντώνται στην Κοπεγχάγη, αναμένεται να συζητήσουν προτάσεις για ένα «τείχος κατά drones» και άλλα ζητήματα άμυνας, μαζί με προτάσεις για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας στον πόλεμό της κατά της ρωσικής εισβολής.

Ο Φίτσο έχει ταχθεί κατά της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία, από την οποία η Σλοβακία εφοδιάζεται με ενέργεια.

Ο Φίτσο δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η Μπρατισλάβα δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει επιπλέον κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας μέχρι να λάβει προτάσεις της ΕΕ για την ευθυγράμμιση των κλιματικών στόχων με τις ανάγκες των αυτοκινητοβιομηχανιών και της βαριάς βιομηχανίας, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

