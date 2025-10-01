Με δύο γραμμές η Χαμάς απέναντι στο σχέδιο Τραμπ

Τροποποιήσεις σε ρήτρες του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ζητούν αξιωματούχοι της Χαμάς, με σημείο αιχμής τον αφοπλισμό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή κοντά στην ηγεσία της οργάνωσης.

Οι διαπραγματευτές της Χαμάς είχαν συζητήσεις την Τρίτη με αξιωματούχους της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ στην Ντόχα, ανέφερε στους Times of Israel πηγή υπό τον όρο ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι η οργάνωση χρειάζεται «το πολύ δύο ή τρεις μέρες» για να απαντήσει, αφού ο Τραμπ της έδωσε τελεσίγραφο «τρεις ή τέσσερις μέρες» για να συμφωνήσει «ή να βιώσει την κόλαση».

Το σχέδιο του Τραμπ, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και έχει λάβει θετική υποδοχή από σειρά αραβικών κρατών, προβλέπει κατάπαυση πυρός, απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών, αφοπλισμό της ισλαμιστικής οργάνωσης και σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Αλλά η παλαιστινιακή πηγή δήλωσε: «Η Χαμάς θέλει να τροποποιήσει ορισμένες από τις ρήτρες, όπως αυτή για τον αφοπλισμό και την εκδίωξη της Χαμάς».

Οι ηγέτες της οργάνωσης επίσης ζητούν «διεθνείς εγγυήσεις για την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και ότι δεν θα γίνουν απόπειρες δολοφονίας εντός ή εκτός του θύλακα.

Πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο AFP ότι η Χαμάς είναι διχασμένη σχετικά με το σχέδιο του Τραμπ.

«Μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο απόψεις εντός της Χαμάς: η πρώτη υποστηρίζει την άνευ όρων έγκριση, επειδή το σημαντικό είναι να υπάρξει εκεχειρία με την εγγύηση Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεσολαβητές θα εγγυηθούν την εφαρμογή του σχεδίου από το Ισραήλ».

Αλλά άλλοι έχουν «μεγάλες επιφυλάξεις για σημαντικές ρήτρες», πρόσθεσε η πηγή. «Απορρίπτουν τον αφοπλισμό και την απομάκρυνση οποιουδήποτε Παλαιστίνιου πολίτη από τη Γάζα».

«Υποστηρίζουν μια συμφωνία υπό όρους, με διευκρινίσεις που λαμβάνουν υπόψη τα αιτήματα της Χαμάς και των παρατάξεων της αντίστασης, έτσι ώστε να μη νομιμοποιηθεί η κατοχή της Λωρίδας της Γάζας και να μην ποινικοποιηθεί η αντίσταση», ανέφερε η πηγή.

«Ορισμένες πλευρές απορρίπτουν το σχέδιο, αλλά οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σύντομα», σημειώνεται.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς που μίλησε στο BBC, η οργάνωση πιθανότατα θα απορρίψει την πρόταση Τραμπ, καθώς δηλώνεται ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί αυτά του παλαιστινιακού λαού».

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Χαμάς αντιτίθεται σε αρκετές βασικές διατάξεις του σχεδίου, μεταξύ των οποίων η είσοδος της διεθνούς δύναμης που θα αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας.

Η Χαμάς φέρεται επίσης να αντιτίθεται στην απαίτηση να απελευθερώσει και τους 48 ομήρους εντός των πρώτων 72 ωρών. Αυτό, μαζί με τον αφοπλισμό της οργάνωσης, συγκαταλέγεται στους βασικούς όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγές της Χαμάς που μίλησαν με την σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat, δήλωσαν ομοίως ότι, αν και το σχέδιο των ΗΠΑ «κλίνει προς τη μία πλευρά και δημιουργεί αδικία», εξυπηρετώντας τα ισραηλινά παρά τα παλαιστινιακά συμφέροντα, θα εξεταστεί με «θετικό πνεύμα».

Οι πηγές ανέφεραν ότι, ενώ τα σημεία που περιέχονται στην πρόταση περιγράφονται εκτενώς και λεπτομερώς, δεν υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις για την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας. Πρόσθεσαν ότι ενδέχεται να χρειαστούν προσαρμογές όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των ομήρων, καθώς θα απαιτηθεί χρόνος για τον εντοπισμό των τόπων ταφής όσων δεν ζουν.

Πηγή της Χαμάς δήλωσε επίσης στο σαουδαραβικό κανάλι Al-Hadath ότι απαιτούνται διευκρινίσεις και πιθανές αλλαγές, μεταξύ άλλων με στόχο ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα.

Πρόσθεσε ότι η Χαμάς επιμένει στη διάκριση μεταξύ αμυντικών και επιθετικών όπλων, αναφερόμενη στη ρήτρα της συμφωνίας που την καλεί να αφοπλιστεί. Η πηγή ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς έχει δικαίωμα σε αμυντικά όπλα.