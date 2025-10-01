Η Intel σε συνομιλίες με την AMD για την κατασκευή τσιπ

H Intel βρίσκεται σε προκαταρκτικές συζητήσεις με την AMD για την κατασκευή τσιπ για λογαριασμό της.

Η μετοχή της Intel σημείωσε άνοδο έως και 6% μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ενώ η μετοχή της AMD παρέμεινε αμετάβλητες.

Σύμφωνα με το Semafor, δεν είναι σαφές ακόμη σε ποιο βαθμό η AMD θα αναθέσει την παραγωγή στην Intel. Αυτή τη στιγμή, η AMD κατασκευάζει τα τσιπ της μέσω της TSMC.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Intel έχει προσελκύσει αρκετούς σημαντικούς επενδυτές, όπως η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η Nvidia και η Softbank — γεγονός που θεωρείται ένδειξη εμπιστοσύνης στην προσπάθεια της εταιρείας να αναστρέψει την πορεία της υπό τη νέα ηγεσία του CEO Λιπ-Μπου Ταν.

Η μετοχή της Intel έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 77% μέσα στο 2025, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να ανακτούν την εμπιστοσύνη τους στον κατασκευαστή ημιαγωγών.