#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

WSJ: Οι ΗΠΑ δίνουν πληροφορίες στην Ουκρανία για πλήγματα ρωσικών υποδομών

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει στο Κίεβο ακόμη πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα.

WSJ: Οι ΗΠΑ δίνουν πληροφορίες στην Ουκρανία για πλήγματα ρωσικών υποδομών

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 07:02

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να παράσχουν στην Ουκρανία κρίσιμες πληροφορίες για στοχευμένα πλήγματα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά ενεργειακών υποδομών βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSJ), το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει στο Κίεβο ακόμη πιο εξελιγμένα οπλικά συστήματα, που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήξει στόχους σε μεγαλύτερο βάθος στη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του την περασμένη Τρίτη στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη της, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγο μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ερμηνεύεται ως μια από τις πιο ξεκάθαρες εκφράσεις στήριξης προς το Κίεβο από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Σύμφωνα με την WSJ, Αμερικανοί αξιωματούχοι καλούν και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ να προσφέρουν παρόμοια υποστήριξη στην Ουκρανία, ενισχύοντας την επιχειρησιακή της δυνατότητα σε έναν πόλεμο που έχει ήδη μετατοπιστεί πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ουκρανία: Η Ευρώπη βουλιάζει σε κινούμενη άμμο

Ζελένσκι: Η Ουκρανία παρέλαβε Patriot από το Ισραήλ

Πυραύλους Tomahawk ζήτησε ο Ζελένσκι από τον Τραμπ

Νέα προειδοποίηση Μακρόν κατά της κατάσχεσης ρωσικών assets

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο