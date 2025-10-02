Απολύσεις-εξπρές στην Ουάσινγκτον, πιέζουν σκληρά οι Ρεπουμπλικανοί

Ο διευθυντής του προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Russel Vought, σχεδιάζει να απολύσει γρήγορα τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, σε μία ένδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα υιοθετήσουν σκληρές τακτικές για να πιέσουν τους Δημοκρατικούς να υποχωρήσουν εν μέσω διακοπής λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Vought δήλωσε στους βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τετάρτη ότι ορισμένες ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην απόλυση υπαλλήλων εντός μίας έως δύο ημερών, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις δηλώσεις του και ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους για να συζητήσουν μια ιδιωτική συνάντηση.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι απολύσεις θα γίνουν εντός «δύο ημερών, άμεσα, πολύ σύντομα», αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες ή τις θέσεις που θα στοχεύσουν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα του έδρασαν γρήγορα για να εκμεταλλευτούν το κλείσιμο της κυβέρνησης και να μειώσουν το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η κυβέρνηση σταμάτησε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων για έργα υποδομής στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένων των έργων Second Avenue Subway και Hudson Tunnel.

Ο αντιπρόεδρος JD Vance, ωστόσο, υποβάθμισε τα σχέδια για τη χρήση του κλεισίματος για τη μείωση των υπηρεσιών, λέγοντας ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θέλουν να «απολύσουν κανέναν», αλλά είπε, χωρίς να εξηγήσει το σκεπτικό του, ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αναγκαστεί να απολύσει εργαζομένους για να εξοικονομήσει χρήματα κατά τη διάρκεια του shutdown.

Σε προηγούμενα κλεισίματα, πολλοί ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα χωρίς μαζικές απολύσεις.