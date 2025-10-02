#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στήριξη σε εταιρείες που επενδύουν στις ΗΠΑ εξετάζει η Ταϊβάν

Η κυβέρνηση του νησιού σκέφτεται να παρέχει εγγυήσεις πιστώσεων, διευκολύνοντας έτσι την επέκταση των ταϊβανέζικων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 15:59

Η Ταιβάν θα εξετάσει το ενδεχόμενο να παρέχει εγγυήσεις πιστώσεων σε εταιρείες που επενδύουν στις ΗΠΑ, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Τσενγκ Λι-τσιούν. Αν το μέτρο αυτό εφαρμοστεί, η κυβέρνηση του νησιού θα εγγυηθεί τα δάνεια, που θα πάρουν οι επιχειρήσεις για τον σκοπό αυτό διευκολύνοντας έτσι την επέκτασή τους στην περιοχή. Επίσης, πρόσθεσε, η Ταϊπέι θα ζητήσει από τις ΗΠΑ να βελτιώσουν τη διαδικασία παροχής στις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, αλλά και την έκδοση βίζας.

Σύμφωνα με τον Τσενγκ, η Ταϊβάν διεξήγαγε εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ το διάστημα 25-29 Σεπτεμβρίου, με τις συνομιλίες να σημειώνουν «κάποια πρόοδο». 

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, η αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε ανταποδοτικούς δασμούς 20% στις εισαγωγές από την Ταϊβάν, υψηλότερους δηλαδή από αυτούς που ισχύουν για την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα, μεταδίδει το Bloomberg. Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο ότι οι εξαγωγές ημιαγωγών (τσιπ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% των εξαγωγών του νησιού προς τις ΗΠΑ, εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό από τους δασμούς, λόγω της κρισιμότητάς τους για την αμερικανική αγορά.

Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δήλωσε σε συνέντευξή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Ταϊβάν θα πρέπει να αυξήσει την παραγωγή τσιπ στις ΗΠΑ δημιουργώντας εγχώρια το 50% των ημιαγωγών που χρειάζεται η Ουάσιγκτον. Το σχόλιο αυτό θορύβησε την Ταϊπέι η οποία διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν την έβρισκε σύμφωνη, και πως η πρόταση αυτή δεν συζητήθηκε στον τελευταίο γύρο των εμπορικών συνομιλιών.

