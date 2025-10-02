#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Υπό πίεση ο Πρωθυπουργός, πήρε πίσω την κατάργηση δύο αργιών. Διαδηλώσεις και απεργίες σήμερα, με το έλλειμμα στο υψηλότερο επίπεδο στην ευρωζώνη και την πολιτική αστάθεια να απειλεί την οικονομία.

Βράζει ξανά η Γαλλία, στους δρόμους τα συνδικάτα

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 11:49

Νέο γύρο κινητοποιήσεων κατά των μέτρων λιτότητας πραγματοποιούν τα γαλλικά συνδικάτα σήμερα Πέμπτη, θέλοντας να διατηρήσουν την πίεση στον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ο οποίος πασχίζει να ολοκληρώσει την πρόταση προϋπολογισμού.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, απεργίες έχουν προγραμματιστεί σε τομείς όπως η Εκπαίδευση και οι Μεταφορές, αν και αναμένεται να διαταράξουν λιγότερο τη χώρα σε σχέση με τις διαδηλώσεις της 18ης Σεπτεμβρίου.

Οι αεροπορικές καθυστερήσεις αναμένονται περιορισμένες, με μόνο το αεροδρόμιο Παρισιού-Μποβέ να μειώνει πτήσεις. Τα τρένα υψηλής ταχύτητας και το μετρό του Παρισιού αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά.

Τα συνδικάτα κάλεσαν σε κινητοποιήσεις έπειτα από συνάντηση με τον Λεκορνύ την περασμένη εβδομάδα. Οι συνδικαλιστές ηγέτες ανέφεραν ότι οι συζητήσεις δεν έδωσαν σαφήνεια για παραχωρήσεις στο σχέδιο προϋπολογισμού.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που διόρισε τον Λεκορνύ τον περασμένο μήνα, του ανέθεσε να χτίσει συναίνεση με πολιτικούς αντιπάλους πριν καταθέσει επίσημες προτάσεις. Ωστόσο, οι πρώτες συζητήσεις με την αντιπολίτευση δείχνουν ελάχιστη πρόοδο.

Οι μαζικές πορείες στις 18 Σεπτεμβρίου συγκέντρωσαν πάνω από 500.000 άτομα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι ο αριθμός έφτασε το 1 εκατομμύριο.

Ο Λεκορνύ, που δεν έχει ακόμη παρουσιάσει πλήρως τον προϋπολογισμό, δήλωσε ότι στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος στο 4,7% του ΑΕΠ το 2026, έναντι 4,6% που είχε θέσει ο πρώην πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος έχασε ψήφο εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο λόγω του δημοσιονομικού του σχεδίου.

Το έλλειμμα της Γαλλίας είναι το υψηλότερο στη ζώνη του ευρώ, γεγονός που πιέζει τις αγορές. Το spread μεταξύ του 10ετούς γαλλικού ομολόγου και του γερμανικού bund ήταν 82 μονάδες βάσης την Τετάρτη, από 65 στα μέσα Αυγούστου.

Σε μια προσπάθεια να πετύχει συμφωνία, ο Λεκορνύ απέσυρε το αντιδημοφιλές σχέδιο Μπαϊρού για κατάργηση δύο αργιών, αλλά απέρριψε τις βασικές απαιτήσεις της αντιπολίτευσης για ακύρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του Μακρόν και επαναφορά του φόρου πλούτου που πρότεινε ο οικονομολόγος Γκαμπριέλ Ζούκμαν.

Άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο για μέτρα που θα επηρεάσουν τους πιο εύπορους, λέγοντας ότι είναι αδύνατο να αγνοηθεί η λαϊκή απαίτηση για «φορολογική δικαιοσύνη».

Την ίδια ώρα, η εμπιστοσύνη στην οικονομία της Γαλλίας έχει δεχθεί πλήγμα εν μέσω πολιτικής κρίσης και αβεβαιότητας γύρω από τον προϋπολογισμό μετά τις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προειδοποίησε ότι οι πολιτικές συγκρούσεις και η αδυναμία αντιμετώπισης του χρέους κινδυνεύουν να πνίξουν την οικονομία.

Οι δείκτες εμπιστοσύνης νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρίσκονται ήδη κάτω από τον μέσο όρο, ενώ ο δείκτης δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα υποχώρησε τον Σεπτέμβριο.

