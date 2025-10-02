#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βέλγιο: «Να μοιραστεί ο κίνδυνος» πριν αξιοποιηθούν ρωσικά assets για την Ουκρανία

Θα χρειασθούμε «ισχυρές εγγυήσεις» από την ΕΕ, ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας την Μόσχα, αν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία χρειαστεί να επιστραφούν, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός της χώρας, όπου βρίσκονται τα περισσότερα ρωσικά assets.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 12:43

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν εγγυήσεις ότι θα μοιραστούν τους κινδύνους σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν παγώσει στη χώρα του, για να χρηματοδοτηθούν δάνεια προς την Ουκρανία.

Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ χθες, Τετάρτη, στην Κοπεγχάγη, οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν ευρεία υποστήριξη στην ιδέα να χρησιμοποιηθούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, που είναι παγωμένα στη Δύση, για να χορηγηθεί ένα δάνειο 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, όμως δήλωσαν ότι θα το συζητήσουν περαιτέρω για να προσπαθήσουν να διευθετήσουν τα νομικά ζητήματα της επιχείρησης.

Το Βέλγιο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, δηλώνει κατηγορηματικά ότι, πριν συμφωνήσει στο σχέδιο, θα χρειασθεί ισχυρές εγγυήσεις της ΕΕ ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει μόνο του τη Μόσχα, αν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χρειαστεί ξαφνικά να επιστραφούν.

«Δεν υπάρχουν δωρεάν χρήματα. Πάντα υπάρχουν συνέπειες», δήλωσε ο Ντε Βέβερ σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη. «Εξήγησα χθες στους συναδέλφους μου πως θέλω την υπογραφή τους ότι, αν πάρουμε τα χρήματα του Πούτιν, αν τα χρησιμοποιήσουμε, θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι, αν κάτι πάει στραβά».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι η Κομισιόν θα αναπτύξει περαιτέρω το σχέδιο για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και θα εξασφαλίσει ότι οι ανησυχίες του Βελγίου θα αντιμετωπισθούν.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

