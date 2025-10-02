#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ισχυρός σεισμός άνω των 5 ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη

Η δόνηση σημειώθηκε στην Θάλασσα του Μαρμαρά, κατά μήκος ρήγματος που θεωρείται επικίνδυνο για την τουρκική μεγαλούπολη. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρές ζημιές.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 16:29

Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά από σεισμό μεγέθους 5,19 βαθμών ρίχτερ, σύμφωνα με το γερμανικό γεωεπιστημονικο κέντρο (GFZ), αν και η τουρκική υπηρεσία AFAD ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για 5 ρίχτερ.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 2.55 στην Θάλασσα του Μαρμαρά, νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης, κατά μήκος ρήγματος που θεωρείται επικίνδυνο για την τουρκική μεγαλούπολη.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές.

 ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

