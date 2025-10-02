#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τραμπ: Eυκαιρία για κλείσιμο «δημοκρατικών υπηρεσιών» το shutdown

O Tραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου για να αποφασίσουν ποιες «δημοκρατικές υπηρεσίες» θα προτείνει να κοπούν.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 17:01

 

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι Δημοκρατικοί του έδωσαν μια μοναδική ευκαιρία να μειώσει το προσωπικό στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, υπονοώντας πως σκοπεύει να πλήξει τους πολιτικούς του αντιπάλους με αφορμή το κυβερνητικό «λουκέτο», το οποίο και τους καταλογίζει.

Μόλις μια μέρα πριν, η κυβέρνησή του πάγωσε χρηματοδοτήσεις 18 δισ. δολαρίων για έργα υποδομών στη Νέα Υόρκη και ακύρωσε άλλα 8 δισ. για περιβαλλοντικά έργα σε πολιτείες που ψηφίζουν Δημοκρατικούς.

Οι αποφάσεις αυτές ανακοινώθηκαν από τον Ράσελ Βόουτ, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, και όχι από τα αρμόδια υπουργεία.

Ο Τραμπ είπε ότι θα συναντηθεί με τον Βόουτ για να αποφασίσουν ποιες "Δημοκρατικές Υπηρεσίες" — που χαρακτήρισε «πολιτικές ΑΠΑΤΕΣ» — θα προτείνει να κοπούν.

Επίσης θα εξετάσουν αν αυτές οι περικοπές θα είναι προσωρινές ή μόνιμες, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social.

 

