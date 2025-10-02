Απειλες Κρεμλίνου στις ΗΠΑ για τους πυραύλους Tomahawk

Η Ρωσία θα απαντήσει «κατάλληλα» εάν οι ΗΠΑ μεταβιβάσουν πυραύλους cruise Tomahawk στην Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε Ρώσους δημοσιογράφους.

Τα σχόλιά του έρχονται μόλις λίγες ημέρες αφότου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το αίτημα του Κιέβου για Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν στόχους σε αποστάσεις έως και 2.000 χιλιομέτρων.

Ο Πεσκόφ δεν διευκρίνισε ποια μέτρα ενδέχεται να λάβει η Μόσχα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται ότι πίεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να προμηθεύσει τους πυραύλους κατά τη διάρκεια κλειστής συνάντησης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου.

Οι υπερηχητικοί/μακράς εμβέλειας πύραυλοι βρίσκονται στη λίστα επιθυμιών της Ουκρανίας εδώ και χρόνια και είχαν συμπεριληφθεί στο «Σχέδιο Νίκης» του Ζελένσκι, το οποίο παρουσιάστηκε στον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τον Οκτώβριο του 2024.

Ο Tomahawk μπορεί να πετά χαμηλά υψόμετρα, να εκτελεί ελιγμούς αποφυγής και να επαναπρογραμματίζεται εν πτήσει. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι τα όπλα θα επέτρεπαν πλήγματα σε κέντρα διοίκησης και κόμβους ανεφοδιασμού βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι «κέντρα εξουσίας, συμπεριλαμβανομένου του Κρεμλίνου, θα μπορούσαν να είναι νόμιμοι στόχοι».