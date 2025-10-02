Tesla: Αλμα 7% στις πωλήσεις οχημάτων το τρίτο τρίμηνο

Η Tesla κατέγραψε αύξηση στις παραδόσεις αυτοκινήτων για πρώτη φορά μετά από τρία τρίμηνα, χάρη στην άνοδο των πωλήσεων στις ΗΠΑ εν όψει της λήξης των φοροελαφρύνσεων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων τον Σεπτέμβριο.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία παρέδωσε 497.099 οχήματα κατά το τρίμηνο που έληξε στο τέλος Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με τις 462.890 παραδόσεις την ίδια περίοδο πέρυσι. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν 444.000 παραδόσεις, σύμφωνα με την Visible Alpha.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ότι η εταιρεία ήταν αντιμέτωπη με δύσκολα τρίμηνα, λόγω των πολιτικών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που είναι εχθρικές προς τα ηλεκτρικά οχήματα.

Οι καταναλωτές έσπευσαν να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα πριν από τη λήξη των φοροαπαλλαγών στις 30 Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας μια προσωρινή έκρηξη της ζήτησης, η οποία ενίσχυσε τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Ford κατά 30% το τρίτο τρίμηνο, ενώ διπλασίασε τις πωλήσεις της General Motors, φτάνοντας σε τριμηνιαίο ρεκόρ 66.501 οχημάτων.