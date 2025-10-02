#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βρετανία: Δύο συλλήψεις για την επίθεση στη συναγωγή

«Έχουμε προβεί σε δύο συλλήψεις», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Λόρενς Τέιλορ, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας του Λονδίνου.

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 18:05

Δύο άτομα συνελήφθησαν μετά την επίθεση που άφησε δύο νεκρούς και τρεις σοβαρά τραυματίες έξω από μια συναγωγή στο Μάντσεστερ, ανακοίνωσε η αστυνομία, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει το συμβάν ως τρομοκρατικό.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ο «δράστης» σκοτώθηκε μετά την επίθεση, η οποία συνέβη κατά την εβραϊκή εορτή Γιομ Κιπούρ.

«Έχουμε προβεί σε δύο συλλήψεις», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Λόρενς Τέιλορ, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής μονάδας της αστυνομίας του Λονδίνου.

«Εξειδικευμένες ομάδες μας διερευνούν τώρα τι συνέβη (...) και συνεργάζονται στενά με την αστυνομία του Μάντσεστερ», ανέφερε, προσθέτοντας πως έχουν ενισχυθεί οι αστυνομικές περιπολίες σε όλη τη χώρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

