#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Kίεβο: Η Μόσχα ετοιμάζεται να συνδέσει τη Ζαπορίζια στο δικό της δίκτυο ηλεκτροδότησης

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα

Kίεβο: Η Μόσχα ετοιμάζεται να συνδέσει τη Ζαπορίζια στο δικό της δίκτυο ηλεκτροδότησης

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 18:34

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία διέκοψε σκόπιμα την εξωτερική παροχή ρεύματος στον κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ζαπορίζια και ετοιμάζεται να συνδέσει τον σταθμό στο δικό της δίκτυο.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, έχει αποκοπεί από εξωτερική παροχή ρεύματος για περισσότερο από μία εβδομάδα. Ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ζαπορίζια: Η Μόσχα τζογάρει πυρηνικό ατύχημα, λένε οι Ουκρανοί

Ουκρανία: Ζητά διεθνή δράση για τη Ζαπορίζια

Πάτησαν φρένο οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο

ΓΠΚΒ: Ισχυρή ανάπτυξη, πονοκέφαλος ο πληθωρισμός

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο