Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει άμεσα αν την προκαλέσει η Ευρώπη

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η Ρωσία θα απαντήσει άμεσα αν η Ευρώπη προκαλέσει τη Μόσχα, τονίζοντας ότι η απάντηση θα είναι πειστική.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι πολιτικές ελίτ στην Ευρώπη προκαλούν υπερβολική υστερία υποστηρίζοντας πως ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι κοντά. «Είναι αδύνατο να πιστέψουμε ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ», τόνισε, απορρίπτοντας όλες τις καταγγελίες περί επιθετικότητας ως ανυπόστατες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Πούτιν προειδοποίησε για τη λήψη αντίμετρων απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Ειδική αναφορά έκανε στην ενίσχυση του γερμανικού στρατού, λέγοντας ότι είναι κάτι που παρακολουθεί.

«Απλώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε για τη δική μας ασφάλεια. Επαναλαμβάνω, την άμυνα και την ασφάλεια μας. Συνεπώς, παρακολουθούμε στενά την κλιμακούμενη στρατιωτικοίηση της Ευρώπης. Είναι απλώς κενά λόγια ή είναι ώρα για μας να πάρουμε αντίμετρα; Η Γερμανία, για παράδειγμα, λέει ότι ο γερμανικός στρατός πρέπει να είναι ο πιο ισχυρός στην Ευρώπη. Καλώς. Ακούμε προσεκτικά» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να προκαλείται. Η αδυναμία είναι μη αποδεκτή», κατέληξε, προειδοποιώντας πως όποιος επιχειρήσει να ανταγωνιστεί στρατιωτικά τη Ρωσία θα τη βρει έτοιμη να απαντήσει γρήγορα.

Όσον αφορά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ρωσία είναι μια «χάρτινη τίγρη», ο Πούτιν απάντησε ότι η Ρωσία μάχεται ενάντια σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. «Αν είναι η Ρωσία χάρτινη τίγρη τότε το ΝΑΤΟ τι είναι;» πρόσθεσε.