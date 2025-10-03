#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές - Κέρδη 1,6% για τον Nikkei

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Μονάχου

Ακύρωση και εκτροπή πτήσεων μετά τη θέαση drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο επαναλειτουργεί κανονικά σήμερα το πρωί.

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Μονάχου

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 06:37

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε πως, εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή, υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα την ακύρωση 17 πτήσεων και την ταλαιπωρία σχεδόν 3.000 επιβατών.

Δεκαπέντε πτήσεις οι οποίες είχαν προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα για αποφυγή ηχορύπανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί σήμερα το πρωί, ενώ δεν έχουν προαναγγελθεί ακυρώσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Bild

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αεροδρόμια: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, αρχίζουν οι αλληλοκατηγορίες

Κανονικά οι πτήσεις των Aegean και Olympic Air αύριο, Τετάρτη

CEO Ryanair: Καταρρίψτε τα drones που διεισδύουν στην ΕΕ

Παράνομη η συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην απεργία της Τετάρτης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο