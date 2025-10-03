#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές - Κέρδη 1,6% για τον Nikkei

ΗΠΑ: Η FEMA «παγώνει» επιχορηγήσεις πολιτειών

Η FEMA διακόπτει την εκταμίευση επιχορηγήσεων σε πολιτείες, ζητώντας από τις τοπικές αρχές αποδείξεις για την καταμέτρηση του πληθυσμού.

ΗΠΑ: Η FEMA «παγώνει» επιχορηγήσεις πολιτειών

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 07:02

H Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (FEMA) έχει διακόψει την εκταμίευση επιχορηγήσεων σε πολιτείες, ζητώντας από τις τοπικές αρχές στοιχεία που να αποδεικνύουν την καταμέτρηση του πληθυσμού, όπως μετέδωσε χθες Πέμπτη το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο ενημερωτικό σημείωμα της FEMA.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, η FEMA υποστηρίζει ότι ορισμένες αμερικανικές πολιτείες ενδέχεται να λαμβάνουν υπέρογκες επιχορηγήσεις, δεδομένου ότι τα κονδύλια κατανέμονται αναλογικά με τον πληθυσμό κάθε πολιτείας.

Την προηγούμενη χρονιά οι επιχορηγήσεις, που αποσκοπούν στην ετοιμότητα των κατά τόπους μηχανισμών για την αντιμετώπιση καταστροφών, ανήλθαν συνολικά σε περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραμπ: Eυκαιρία για κλείσιμο «δημοκρατικών υπηρεσιών» το shutdown

Απολύσεις-εξπρές στην Ουάσινγκτον, πιέζουν σκληρά οι Ρεπουμπλικανοί

Mπέσεντ: Το ΑΕΠ των ΗΠΑ μπορεί να δεχτεί πλήγμα από το κυβερνητικό «λουκέτο»

Ο Λευκός Οίκος πάγωσε τη χρηματοδότηση Δημοκρατικών πολιτειών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο