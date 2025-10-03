#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Τραμπ απειλεί με χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο εν μέσω shutdown

Θα «αποφασίσει ποιες από τις πολλές Δημοκρατικές Υπηρεσίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι πολιτικές απάτες, προτείνει να καταργηθούν και αν αυτές οι περικοπές θα είναι προσωρινές ή μόνιμες».

Ο Τραμπ απειλεί με χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο εν μέσω shutdown

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 08:37

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει «χιλιάδες» θέσεις εργασίας στον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα, ενόψει της συνάντησής του με τον διευθυντή του προϋπολογισμού, Ράσελ Βοτ. 

Οπως σημειώνει το Bloomberg, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να ασκήσει πίεση στους Δημοκρατικούς για να τερματίσουν την αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία έχει εισέλθει στη δεύτερη μέρα της.

«Πιθανότατα θα είναι χιλιάδες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι «ολόκληρη η ομάδα του Λευκού Οίκου» εργάζεται για να προσδιορίσει τις πιθανές περικοπές.

«Θα εξετάσουμε τις υπηρεσίες που δεν συνάδουν με τις αξίες της κυβέρνησης και που θεωρούμε ότι σπαταλούν τα χρήματα των φορολογουμένων», πρόσθεσε.

Τα σχόλια της Λέβιτ ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα την Πέμπτη ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Βοτ για να «αποφασίσει ποιες από τις πολλές Δημοκρατικές Υπηρεσίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι πολιτικές απάτες, προτείνει να καταργηθούν και αν αυτές οι περικοπές θα είναι προσωρινές ή μόνιμες».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΕΞ Αιγύπτου: Το Κάιρο δεν βλέπει κανένα ρόλο για τη Χαμάς στο μέλλον της Γάζας

Τραμπ: Eυκαιρία για κλείσιμο «δημοκρατικών υπηρεσιών» το shutdown

ΗΠΑ: Η FEMA «παγώνει» επιχορηγήσεις πολιτειών

Ερντογάν: Υπενθύμισα στον Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα F-35

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο