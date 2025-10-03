Ο Τραμπ απειλεί με χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο εν μέσω shutdown

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να καταργήσει «χιλιάδες» θέσεις εργασίας στον ομοσπονδιακό δημόσιο τομέα, ενόψει της συνάντησής του με τον διευθυντή του προϋπολογισμού, Ράσελ Βοτ.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να ασκήσει πίεση στους Δημοκρατικούς για να τερματίσουν την αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία έχει εισέλθει στη δεύτερη μέρα της.

«Πιθανότατα θα είναι χιλιάδες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι «ολόκληρη η ομάδα του Λευκού Οίκου» εργάζεται για να προσδιορίσει τις πιθανές περικοπές.

«Θα εξετάσουμε τις υπηρεσίες που δεν συνάδουν με τις αξίες της κυβέρνησης και που θεωρούμε ότι σπαταλούν τα χρήματα των φορολογουμένων», πρόσθεσε.

Τα σχόλια της Λέβιτ ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα την Πέμπτη ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Βοτ για να «αποφασίσει ποιες από τις πολλές Δημοκρατικές Υπηρεσίες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι πολιτικές απάτες, προτείνει να καταργηθούν και αν αυτές οι περικοπές θα είναι προσωρινές ή μόνιμες».