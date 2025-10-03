Σε υψηλό 8 μηνών οι υπηρεσίες στην ευρωζώνη

Η ανάπτυξη στον τομέα υπηρεσιών της ευρωζώνης επιτάχυνε ελαφρώς τον Σεπτέμβριο φτάνοντας σε υψηλό οκτώ μηνών, αν και η επέκταση παρέμεινε μέτρια, με τις προσλήψεις να σταματούν λόγω περιορισμένης βελτίωσης της ζήτησης, όπως έδειξε έρευνα.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο Δείκτης Δραστηριότητας Επιχειρήσεων Υπηρεσιών (PMI) αυξήθηκε στις 51,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 50,5 τον Αύγουστο, σύμφωνα με την S&P Global. Αυτό υποδηλώνει τέταρτο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης, καθώς τιμές πάνω από 50,0 δείχνουν αύξηση της δραστηριότητας.

«Τα πράγματα κινούνται λίγο πιο ομαλά στον τομέα υπηρεσιών. Μετά από σχεδόν στασιμότητα τον Αύγουστο, η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξήθηκε πιο έντονα τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Η ανάκαμψη ήταν ευρεία σε μεγάλο μέρος της ζώνης του ευρώ, με μέτρια ανάπτυξη σε Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Ωστόσο, η Γαλλία συνέχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα επηρέασε τους παρόχους υπηρεσιών.

Παρόλο που η ζήτηση υπηρεσιών αυξήθηκε στην περιοχή με τον ισχυρότερο ρυθμό από τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η βελτίωση ήταν οριακή. Η ξένη ζήτηση παρέμεινε χαμηλή, με τις νέες εξαγωγικές παραγγελίες να μειώνονται για 28ο συνεχόμενο μήνα.

Παρά την περιορισμένη αύξηση νέων επιχειρήσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών έγιναν πιο αισιόδοξοι για τη μελλοντική δραστηριότητα, με την επιχειρηματική εμπιστοσύνη να φτάνει σε υψηλό 11 μηνών τον Σεπτέμβριο.

Ο ευρύτερος Σύνθετος Δείκτης, που περιλαμβάνει τόσο υπηρεσίες όσο και μεταποίηση, αυξήθηκε στις 51,2 μονάδες από 51,0 τον Αύγουστο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024.